Ač byla před týdnem ještě zima a studený vítr, krásně nám v Hranicích bylo, vážně se ale těšíme na skutečné jaro! Do Hranic jsme se vypravili proto, že tamní Městské muzeum a galerie v Hranicích na Moravě od 10. března až do 24. dubna 2022 hostí kousek jižní Moravy na obrazech Antonína Vojtka. Hranice mají kouzelné náměstí a stihli jsme krátkou procházku. Malíř Antonín Vojtek má k regionu speciální vztah. Prodělal před lety těžkou operaci srdce a díky pobytu v Lázních Teplice nad Bečvou se vrátil zase pomalu do života. Možná příběh znáte z jeho knihy Buď vůle tvá - zpráva o mém srdci.