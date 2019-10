Když vídeňské ulice začnou problikávat světýlky, je to znamení, že se Vídeň připravuje na Vánoce. Od poloviny listopadu bude více jak dvacet adventních trhů nabízet ručně vyráběné výrobky, sladkosti, lahodné pokrmy a punč. Dobře známý a největší trh je Christkindlmarkt na náměstí před vídeňskou radnicí Rathausplatz. Tady se mimo jiné bude nacházet i tzv. Kleiner Eistraum, bruslařská ledová plocha o velikosti tří tisíc metrů čtverečních. Tu nahradí od 22. 1. do 1. 3. 2019 ráj pro bruslaře s rozlohou devět tisíc metrů čtverečních Wiener Eistraum.

Vídeň se rozzáří do adventu v půli listopadu | Foto: Foto: Nik Pichler, město Vídeň

Kdo preferuje tradici, neměl by opomenout trh Altwiener Christkindlmarkt na jednom z největších vídeňských náměstí Freyung v historické části Vídně, který se zde koná pravidelně již od roku 1772. V jeho kontrastu stojí trh Zima v muzejní čtvrti MuseumsQuartier, který prezentuje zimní krajinu v moderním podání. Zájemci o umění a ruční práce mohou zavítat na Art Advent na Karlsplatzu a romantiky to zase potáhne na vánoční trh do Spittelbergu. Koho láká spíše lesk bývalého rakousko-uherského impéria, měl by se vydat na kulturní a vánoční trh na zámcích Schönbrunn či Belvedere. Většina trhů nabízí program i pro nejmenší návštěvníky.