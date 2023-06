Na sraz Trabantem za vínem se účastníci sjeli už po páté v sobotu 3. června. Základnu našli v areálu družstva v Sedleci u Mikulova. V sobotu vyrazili na vyjížďku, odkud se pak spanilou jízdou mezi vinohrady vrátili do Sedlece.

5. ročník Trabantem za vínem 2023 | Foto: Martin Hodouš

Trabanty a wartburgy bývaly ve své době terčem podařených i zlomyslných vtipů, ale dodnes o nich snad každý ví alespoň dvě věci. Že téměř po celou dobu výroby od roku 1958 do konce osmdesátých let měl dvoutaktní motor a karoserii z duroplastu. A třicet let po ukončení výroby se z terče vtipů stala svým způsobem jedna z kultovních značek a plnoprávný člen veteránské scény. Přesvědčit se o tom mohl každý na valtickém náměstí.

Zdroj: Youtube

Jako z pohádky o Makové panence. Podívejte se na krásné snímky z Břeclavska