K tradicím, na které je lanžhotská chasa právem hrdá je právě přivážení máje. Už asi deset let pro ni jezdí vždy v sobotu týden před hody do čarského háju. Máju složí z několika stromů, spodní část vždy vykopou i s kořeny o průměru asi dva metry. Příjezd vozů s pacholky do Komárnova a na náměstí plánuje chasa na sobotu 10. září kolem páté hodiny odpoledne.