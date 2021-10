Že knihy pro děti nejsou jenom o příběhu a o autorovi se přišly přesvědčit před polovinou října děti z obou třetích tříd místní základní školy. Beseda v knihovně nazvaná Kočkopes Kvído je totiž kromě veselého příběhu o holčičce, které se vylíhne neobvyklé zvířátko, které doma způsobí poprask, zavedla do světa ilustrací a jejich tvůrců – ilustrátorů a ilustrátorek. Děkujeme Lucii Gawlové za pěkný příspvěk a fotky.

Třeťáci se přišli podívat do velkopavlovické knihovny. | Foto: Lucie Gawlová a Karolína Bártová

Povídali jsme si například o tom, co jsou vlastně ilustrace, jak obrázky do knih vznikají, jak je důležité pro ilustrátora znát děj, co je správné načasování ilustrací versus text v knize a mnoho dalšího zajímavého. Nechybělo samozřejmě čtení z knihy, které jsme originálně zkombinovali s hrou „na pana spisovatele“. Knihovnice několikrát zastavila čtení ukázky a děti zkoušely domýšlet, co by oni vymyslely jako pokračování věty. Jejich nápady byly velice kreativní a děti byly moc aktivní a častokrát se setkaly s nápadem samotného autora knihy Miloše Kratochvíla. Po ukázce jsme si ještě zkusily maličký testík se čtyřmi otázkami, ve kterém se mohly děti přesvědčit samy, jak pozorně poslouchaly text knihy a co si z něj vlastně pamatují. Po ukázce z knihy sebou už děti neposedně poposedávaly, takže byl pravý čas na úkol, který si pro ně knihovnice připravila.