Triatlonisté zvládli v Břeclavi zelenou řeku i kopce na kole. Všichni v limitu

Naskákat do relativně studené a hodně zelené vody, počkat na start uprostřed koryta řeky a se startovním povelem se dát do pohybu. Po plavání přesedlat na kolo, ujet téměř třicetikilometrový okruh s několika výživnými stoupáními a nakonec uběhnout pět kilometrů. Takový je už patnáct let cíl triatlonistů, kteří se v polovině července pravidelně staví na start břeclavského Construct Mana. Děkujeme Martinu Danešovi za zajímavý příspěvek a Lukáši Hrdličkovi za krásné fotky.

Síly v břeclavském triatolonu změřily po patnácté desítky sportovců. | Foto: Lukáš Hrdlička