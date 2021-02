Tříkráloovou sbírku i v Hustopečích letos zasáhla epidemická omezení. PES zůstal v pátém stupni a koledníci poto nemohli vyrazit na obvyklé obchůzky. Sbírka pokračovala online a také ve dvanácti pokladničkách na různých místech v Hustopečích.

Hustopečská Tříkrálová sbírka byla letos hlavně virtuální. V kasičkách bylo i tak přes padesát tisíc korun.

„Jednak byla vyhlášena sbírka online, po Hustopečích byly plakáty a na městě nám inzerovali, aby lidé přispívali online. Zároveň jsme zorganizovali umístění pokladniček na některá místa v Hustopečích – do obchodů, na městský úřad, do kostela, aby mohli přispět lidé, pro které je jednodušší vhodit peníze do pokladničky,“ seznamuje s letošním koledováním hustopečský děkan Jan Nekuda, který převzal záštitu nad Tříkrálovou sbírkou ve městě.