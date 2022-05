Ke vzpomínce na svého dlouholetého faráře Josefa Ondráčka se druhou květnovou sobotu sešli věřící v Břeclav. Před kostelem svatého Václava, o jehož zbudování se kněz velmi zasloužil, mu odhalili pomník. Za krásné fotky děkujeme Davidu Kordovi.

Věřící v Břeclavi vzpoměli svého dlouholetého duchovního správce Josefa Ondráčka. Po slavnostní mši požehnal biskup Pavel Posád pomník před kostelem. | Foto: David Korda

Dlouholetý a oblíbený břeclavský farář Josef Ondráček zemřel v listopadu 2020 ve věku téměř osmdesáti let. Čtyřicet let byl břeclavským farářem, i po odchodu na odpočinek sloužil až do závěru života jako pomocný duchovní. Kvůli přísným epidemickým omezením se se svým duchovním správcem břeclavští věřící nemohli náležitě rozloučit při pohřbu. Zástupci farnosti a města proto na druhou květnovou sobotu připravili vzpomínkový program. Začal právě v kostele svatého Václava. Slavnostní vzpomínkovou mši sloužil světící biskup Pavel Posád z Českých Budějovic. Po bohoslužbě pak požehnal pomník u kostela, který Břeclavští zbudovali jako trvalou památku na oblíbeného kněze. Je z žuly se vsazeným litým sklem. "Červenooranžové lité sklo má symbolizovat plamen, který dokázal pan farář v lidech zapálit a nadchnout je pro věc, nejen co se týče stavby kostela," vysvětlil současný břeclavský farář Pavel Römer s odkazem na slova svatého Augustina "Kdo chce druhé zapalovat, musí sám hořet," která jsou na pomníku napsaná.