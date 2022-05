Tisíce burgerů, tuny masa, hektolitry piva. To vše veze do Břeclavi tým Burger Street Festivalu, největší české putovní akce pro milovníky dobrého jídla. Po dvou letech se festival vrací do českých a moravských měst v plné síle. A na břeclavskou premiéru hlásí účast hned jedenácti burgermakerů a dalších deseti výrobců street foodových specialit.