První místo v anketě Dobrovolní hasiči roku 2020 v kategorii jednotek z jižní Moravy a Vysočiny získali hasiči z Tvrdonic. Cenu převzali na slavnostním ceremoniálu, který v sobotu od 14:50 vysílá ČT2.

Jednotka tvrdonického sboru dobrovolných hasičů. | Foto: archiv SDH Tvrdonice

Tvrdoničtí hasiči se ankety účastnili poprvé. „Z úspěchu máme velkou radost, bylo to pro nás překvapení,“ řekl velitel výjezdové jednotky tvrdonického sboru Zdeněk Salajka. Do ankety je nominoval zásah, při kterém tvrdoničtí hasiči pomohli zachránit lidský život. „Vyjížděli jsme k člověk v bezvědomí s AED. Shodou okolností šlo o muže, kterého známe a potkáváme se s ním, o to větší jsme měli radost, že vše dobře dopadlo,“ ohlédl se Salajka.