Odborné učiliště Cvrčovice nabízí řadu učebních oborů, od zahradnických, malířských, šití oděvů, až po gastronomické, mezi něž se řadí také obor cukrářské práce. A právě žákům tohoto oboru se letos po dohodě s městem Pohořelice, a díky penězům z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost, naskytla jedinečná příležitost, zahájit namísto individuální praxe na smluvních pracovištích, společný provoz cukrárny v prostorách Multigeneračního komunitního centra Pohořelice v bývalém hotelu Pfann. Je to další krok v dlouhodobém cíli fungovat vůči občanům jako komunitní škola.

Učňovská provozovna je výsledkem snahy vedení školy o vytvoření pracovního prostředí co nejbližšího reálnému, ale zároveň pod patronací školy, to znamená pod vedením pedagoga. Žáci zde budou směrováni k rozvoji svých dovedností a znalostí komplexně - od manipulace se surovinami, skladování, přes plánování a výrobu cukrářských výrobků až k přímé komunikaci s koncovým zákazníkem. Žáci pracují „naostro“, s vědomím, že všechna produkce je určena k prodeji, a musí se tedy na své praktické dovednosti spoléhat daleko více než během praxe ve školní dílně. Zároveň však si fixují jednotlivé technologické postupy a související činnosti rovnoměrněji než by tomu bylo v běžné provozovně, kde často působí v roli benjamínků, kteří nejsou zkušenými cukráři raději připuštěni ke složitějším úkonům, nebo je jim vymezena pouze určitá činnost. Ve „vlastní“ cukrárně je jim dána mnohem větší zodpovědnost, díky níž mohou nejen získat hrdost na vlastní um, ale také se učit z chyb, nepanikařit, ale hledat řešení a učit se spoléhat na sebe, i jeden na druhého. Také paní učitelka v roli praktického mentora nabývá u žáků na vážnosti.

„Až tady si žáci často uvědomí, že v praxi si musí poradit v různých nečekaných situacích, například jak nahradit surovinu, která chybí, jak si rozplánovat výrobu, aby nepřebývalo ani nechybělo, čím začít, co lze skladovat a co je nutné nachystat přesně na čas,“ říká paní učitelka Čiperová. „Zaměřujeme se hodně na klasiku, už proto, že ověřujeme v běžném provozu teoretické postupy k závěrečným zkouškám, což je rozdíl oproti provozovnám, kde často nabízejí jen určité druhy cukrářských výrobků a k jiným, často těm klasickým, se naši žáci téměř nedostanou.“ Výhodou je, že v určité dny pracují ve výrobně i žáci prvního a druhého ročníku, což pozitivně ovlivní jejich přístup k praktické výuce už od nástupu na učiliště.

Žáci se učí vnímat hodnotu své práce, když mají možnost své výrobky osobně nabízet občanům města, jejichž pozitivní reakce a zájem posiluje jejich sebedůvěru. Učí se, jak je důležité „přibalit“ k zákusku pozvání na kávu a milý úsměv. A samozřejmě osvědčují v praxi míru své finanční gramotnosti, na jejíž výuku klade škola mezipředmětově velký důraz.

Po prvních týdnech provozu je o učňovské výrobky cvrčovických cukrářů v Pohořelicích zájem, lidé si provozovnu navzájem doporučují. Postupně přibývají stálí klienti, kteří se těší na „svůj“ zákusek a rádi si na něj počkají u šálku výborné kávy. Při své návštěvě v cukrárně „U kafíčka“ pak mohou díky otevřené výrobě nejen obdivovat práci budoucích cukrářů, ale také např. aranžérů, kteří se pravidelně starají o výzdobu provozovny v rámci mezioborových vztahů, které se snaží OU Cvrčovice u svých žáků co nejvíce podporovat.

Jana Petlachová

učitelka OU Cvrčovice