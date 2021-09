Mezi novodobé tradice našeho města, patří i setkání majitelů vozů, legendární značky Velorex. Ty se, jako obvykle, sešli v lanovém centru Hájenka za Poštornou. Zde se konaly různé společenské aktivity, jízdy okolím, ale i vystoupení Klubu vojenské historie. Vyvrcholením programu bylo večerní vystoupení úspěšné vokální skupiny The Candies. "Břeclavský sraz pořádáme šestým rokem a každý rok přijíždí více účastníků. Poprvé nás bylo osm, letos už osmapadesát," pochvaloval si organizátor Tomáš Nešpor.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.