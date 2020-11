Kvůli oslovi v ulici musel vstávat místostarosta i majitel | Foto: Pavel Hasil

V noci v polovině předposledního říjnového týdne přišla k jednomu z domů v ulici Pod Břehy ve Velkých Pavlovicích nečekaná návštěva. Protože to byl celkem pěkný osel, do domu nesměl a jeho obyvatelka brzy nad ránem řešila, co s oslem dělat. Během zvažování různých řešení se osel se všemi z domu skamarádil, hlavně s pejsky, a tak bylo o zábavu postarané.