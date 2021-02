Senioři od října hojně sledovali výuková videa, která měla podobu přednášek z různých oborů vyučovaných na Mendelově univerzitě v Brně. A online výuku si chválili. „I když jsem zavřená doma, tak mám kontakt se školou, s přednášejícími a mám možnost dovídat se zajímavé věci. Jsem ráda, že nemusím poslouchat jen zprávy o počtu nakažených a úmrtí. Výhodou online výuky je, že nikdo neohrožuje mě a ani já nikoho neohrožuji. Pokud mně něco není jasné, můžu se vrátit a poslechnout si to ještě jednou. Chybí mi ale samozřejmě kontakt s přednášejícím i s ostatními posluchači,“ uvedla Jana Tučková, posluchačka Univerzity třetího věku MENDELU a účastnice online výuky.

„Vzhledem k současnému vývoji epidemiologické situace je zřejmé, že prezenční výuku nebudeme moct zahájit ani v letním semestru a budeme tak pokračovat v online výuce“ uvedla Kateřina Pevná, vedoucí Oddělení vzdělávání seniorů na Institutu celoživotního vzdělávání MENDELU. Již nyní se senioři mohou přihlašovat na nové online kurzy, které budou začínat v polovině února. Online kurzy budou opět probíhat formou vysílání na YouTube kanálu. „Zvažovali jsme nejrůznější technická řešení a platformy. Zásadní pro nás bylo, aby šlo o formu, která bude pro seniory co nejjednodušší a tím pádem nejpřístupnější, aby si nemuseli instalovat aplikace nebo nebyli zatíženi komplikovaným přihlašováním. Volba kanálu YouTube se již na podzim ukázala jako dobrá volba i díky zachování výukových videí ve vynikající kvalitě obrazu i zvuku. Je to zkrátka jako v televizi“ doplňuje Pevná.

Vysílání trvá 60 – 90 minut. Lektoři využívají dva typy záznamu. Buď obraz v obraze, kdy je vidět prezentace i lektor, nebo variantu, kdy se vizualizuje jen prezentace a lektor doprovází přednášku slovem. Novinkou jsou videa natáčená jako součást online kurzů přímo na pracovištích MENDELU jako jsou např. masný poloprovoz či další laboratoře. Senioři tak mají možnost nahlédnout přímo do samotného procesu výroby masných výrobků nebo se virtuálně účastnit vytváření bylinných čajových směsí tak, jako by byli přímo ve výuce. Další novinkou je možnost kontaktu s lektorem či diskuse s dalšími účastníky. „U všech našich online kurzů jsme zařadili možnost klást dotazy, to dosud seniorům v distanční výuce chybělo. Dotazům vzešlých z diskuse na chatu nebo kladených prostřednictvím e-mailu je věnován vždy konec přednášky nebo samostatná část kurzu. Alespoň takto se snažíme seniorům nahradit osobní kontakt,“ dodává Pevná.

Online kurzy dávají příležitost vzdělávat se nejen těm seniorům, kteří na tento typ aktivity již byli zvyklí, ale do vzdělávání se mohou zapojit i další, pro které účast na prezenční formě výuky nebyla z různých důvodů možná. „Online forma výuky dává příležitost seniorům, kteří mají zdravotní problémy a nemohli by docházet na prezenční výuku, například těm, kteří špatně slyší. Z pohodlí domova si mohou zvuk přednášky přizpůsobit svým potřebám nebo si pasáže výuky pustit znovu. Přibližuje vzdělání těm, kteří se necítí dobře ve velkých kolektivech, bojí se neznámých prostor či doma pečují o partnera či partnerku. Tyto bariéry online výuka bourá“ doplnila Pevná.

Pokud se jako senior chcete vzdělávat z pohodlí a bezpečí domova můžete si vybrat z následujících online kurzů U3V MENDELU: Poznávejme MENDELU, Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny, Masná výroba online – nahlédněte do výroby, Permakulturní zahrada, Trendy ve světové ekonomice, Genetika a zdraví. Více informací a možnost přihlášení naleznete na webových stránkách Univerzity třetího věku MENDELU: icv.mendelu.cz/u3vonline.

Kateřina Pevná