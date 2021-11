Někomu přijdou hřbitovy smutné a pesimistické. A já na ně naopak chodím moc ráda. A na olšanské - tam obzvlášť. Ne po upravených a umetených cestičkách (takové tu skoro ani nenajdete), ale pěkně pod stromy, přes šlahouny břečťanu, úzkými průchody k málo přístupným a zapomenutým náhrobkům. Děkujeme Brigitě Petrášové za krásný příspěvek a fotky.

Podzimní procházka pražskými Olšanskými hřbitovy. | Foto: Brigita Petrášová

.Je zajímavé, že tady na nich najdete mnohem méně fotografií, než u nás, ale zato je tam často pod jménem uvedeno, čím dotyčný byl - cukrář, brašnář, továrník, inspektor drah, poštmistr, lékař, hudebník, právník, voják… - hezký zvyk. Tisíce a tisíce životů, osudů, příběhů, na které se už málem zapomnělo. A bát - to se jich opravdu nemusíme. Je tu mír a klid (a jedna drzá straka ). Jak napsal Jiří Wolker:"Mrtvých už není tu;napsali znamení do stromů, do květů, že žijí."