Po roční přestávce oblékla chasa v Březí kroje a slavila tradiční hody. Tentokrát jen jeden den, přesto si lidé v Březí slavnost užili. Děkujeme Jozefu Držiakovi za pěkné fotky.

V Březí slavili po roce opět hody. | Foto: Jozef Držiak

Po roční pauze vynucené pandemickými omezeními se do Březí vrátilo hodové veselí, letos zatím alespoň na jeden den. „Dlouho nebylo jasné, zda vůbec bude možné hody pořádat, proto jsme nakonec zvolili zkrácenou podobu se stavěním máje a jedním dnem hodů,“ uvedl starosta Březí Miroslav Vymyslický. Jak dodal, hody se vydařily. „Bylo pěkné počasí a hodová chasa dělala, co nejvíce proto, aby všichni lidé v Březí měli z hodů co nejlepší zážitek,“ dodal starosta.