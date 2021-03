Třebaže pro návštěvníky stále ještě otevřít nemohou, Tetičky z Kobylí nesložily ruce do klíny a Muzeum obce Kobylí na novou sezonu pořád připravují. Nedávno přivezly dokonce i slona. Ale hlavně novou výstavu o Miloslavu Stinglovi.

Muzeum obce Kobylí zůstává zavřené, ale pro návštěvníky chystá stále různé novinky. Nainstalovaná je už i zapůjčená výstava o cestovateli Miloslavu Stinglovi. | Foto: archiv Muzea obce Kobylí

Nově vymalované výstavní místnosti, moderní závěsný galerijní systém, uklizeno a navoněno. To si žádá i novou výstavu s vernisáží. Sice to zatím to vypadá, že to tak brzo nebude, ale my už jsme připraveni. Avizovaná výstava cestovatele Stingla je už připravena a jen čeká na své návštěvníky - jakmile to bude povoleno. Ale máte se na co těšit. Pokud by to mělo trvat déle, tak uvolníme alespoň online reportáž. Stojí to za to.Vždyť za námi cestoval, nepohlodlně, s nohama nahoře, ve větru a dešti dokonce i slon.