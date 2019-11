Jak jsem si přečetl, pan ministr dopravy se snížením věkového limitu u řidičů problém nemá, přiznám se, že já ano, a poměrně velký. Uklidnilo mě, že i dopravci s tímto návrhem nesouhlasí, i když by nové řidiče autobusů potřebovali.

Řidič autobusu nevozí písek, vozí lidi, proto má velkou odpovědnost, za cestující, za autobus, za tržby. Mzda řidiče autobusu vypadá krásně, jen ji nesmíte dělit počtem odpracovaných hodin, protože vám vyjde, že hodinová mzda řidiče autobusu není o moc větší, než uklízečky, která ji má v klidu a bez zodpovědnosti. Nedivím se, že se nový řidiči autobusů za volant zrovna nehrnou, proto se na tento problém musíme podívat z několika úhlů.

Dříve branec, který byl odveden jako řidič, si ještě před nástupem na základní vojenskou službu udělal "předvojenskou trojku". To byl kurz, kde získal řidičské oprávnění na řízení nákladních automobilů. Přesně si to nepamatuji, ale myslím si, že poplatek byl asi 300 - 600 Kčs. S cenou dnešního kurzu to raději ani nechci srovnávat, protože je tak vysoká, že dnešní mladí na něj prostě nemají prostředky. Udělají si jej jen když jim ho zaplatí někdo jiný.

O nedostatku řidičů se skupinou "C" a "D" se hovoří již dlouho ale moc se neřeší, protože "předvojenští řidiči" stárnou a odchází do důchodu a noví řidiči, kteří by je nahradili, prostě nejsou. Také proto že nemají penízey na to,aby si sami zafinancovali kurz na získání oprávnění skupiny "C". Proto se nedivím, že u nás chybí asi 15 tisíc řidičů nákladních automobilů a autobusů, jak jsem si přečetl.

Napadá mě řešení. Když není "předvojenská trojka", stát by zaplatil novému řidiči kurz na získání řidičského průkazu skupiny "C" a profesního průkazu s tím, že by řidič odjezdil určitou dobu. Pokud by skončil dříve, vrátil by státu poměrnou část nákladů, který platil stát. Vzpomínám si, že v ČSAD mohl řidič přejít z nákladní na osobní dopravu až tehdy, když měl praxi s řízením vozidel nad 7500 kg.

Řidiči autobusů byli vždy elita, byli to ti nejlepší a v ČSAD se říkalo, že si řidič autobus musí zasloužit, až ukáže co umí. Vím, že jsou řidiči, kteří jezdí celý život a nenaučí se to. Také jsou řidiči kteří sednou za volant a okamžitě perfektně jezdí. To je pravda, ale bez praxe s vozidly nad 7500 kg bych nikoho za volant autobusu nepustil, protože autobus je přece jen větší, delší než osobní automobil a má i úplně jiné jízdní vlastnosti. Ale hlavně nevozí náklady, ale cestující a to je nejcennější náklad.

Také mi není jasné jak je možné, že u nás může bez předchozí praxe s vozidlem nad 7500 kg přejít po absolvování kurzu na skupinu D nositel řidičského průkazu skupiny B. Hovořil jsem s řidičem autobusu s praxí více než 30 let za volantem autobusu, který takové řidiče zacvičoval v provozu. Moc to nekomentoval, ale rozuměl jsem mu. Řekl,že základní chyba kterou dělali bylo, že na zastávce najížděli na čekající cestující, je to logické, neměli odhad rozměru autobusu a autobus ještě "neměli v ruce".

Vím, že každá situace má řešení, ale problém chybějících řidičů musíme řešit co nejdříve, protože doprava je páteří ekonomiky. Co nám budou platné super moderní autobusy a kamiony když budou stát zaparkované, protože nebudou řidiči, kteří by s nimi jezdili. V tom případě nastoupí znovu formani s koňskými potahy a jako dříve budou místo kamionů a autobusů přepravovat náklady a cestující? Určité řešení by to bylo, ale určitě by bylo lépe co nejdříve řešit nedostatek řidičů autobusů a nákladních automobilů, dřív než bude pozdě.

VLASTIMIL TĚLUPIL