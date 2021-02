Děti se svých oslav narozenin nemohou dočkat. Pomocí narozeninového kalendáře, a pečlivým odškrtáváním jednotlivých dnů, sledují, čí narozeniny se blíží. Když nastane den D, děti se na narozeninovou párty připravují už od rána tak, že kreslí oslavenci obrázky na památku. Zatímco paní učitelka kompletuje obrázky do speciální narozeninové knihy a sepisuje k nim vyřčená přáníčka, děti na koberec rozloží padák (dětský psychomotorický), nachystají oslavenci narozeninový trůn, královskou korunu a narozeninový rituál začíná.

Všichni sedí pospolu v kruhu a zjišťují od narozeninového krále, kolik slaví let, co si nejvíce přeje k narozeninám, jak bude probíhat domácí oslava, jaký si přeje dort a podobně. Pak se narozeninový král posadí doprostřed padáku, ostatní děti uchopí padák po obvodu a třesením posílají oslavenci pro štěstí právě tolik vlnek, kolik slaví let. Při zpívání narozeninových písní chodí děti dokola tak dlouho, dokud oslavence nezamotají celého do padáku. Podle počtu let dostává také „hobla“. Foto oslavence s celou třídou nesmí chybět. A zase podle toho, kolik slaví let, tolikrát děti pro štěstí zafrkají na frkačky.

Paní učitelky předají jako dárek narozeninovou knihu, medaili a žabičkovou záložku do knížky. Ostatní gratulanti si připraví speciální přáníčka a od narozeninového krále si odnáší nějakou tu dobrůtku. Po zbytek dne se hrají hry na přání oslavence. A užíváme si nádhernou atmosféru, která se nese v duchu jubilantova jedinečného dne.

Věra Esterková

Mateřská škola Břeclav, U Splavu 2765