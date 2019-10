V Trkmance se školili dobrovolníci z celé Evropy

V termínu 10.-16.září proběhlo v Ekologickém centru Trkmanka ve Velkých Pavlovicích mezinárodní školení koordinátorů dobrovolnických projektů EVS a Evropského sboru solidaritys názvem „ESCalator-new levels of European volunteering“. Toto školení volně navázalo na dvě úspěšná předešlá mezinárodní školení „EVS in Our Hands“ a „EVS Gathering“ a je reakcí na aktuální potřeby koordinátorů dobrovolnických projektů EVS v různých zemích, často vycházejících z transformace Evropské dobrovolné služby (EVS) na nový program Evropský sbor solidarity.

V Trkmance se školili dobrovolníci z celé Evropy | Foto: EKO centrum Trkmanka