Kapela I.V.M. pojala křest svého nového alba Exit 41 opravdu velkolepě. V sobotu 22. dubna uspořádala v podivínské sokolovně na Břeclavsku koncert, na který si pozvala i kmotry alba Xindla X, Lukáše Chromka a Alžbětu Kolečkářovou.

Šest nových písní na albu produkoval Roman Kašník z Reset Studia v Brně, další dvě kapela tvořila v Praze u Lukáše Chromka. „Jsou nám oba po lidské stránce velmi blízcí. Je to vždy radost s nimi tvořit. Pro mě je to ta nejvyšší meta a důvod, proč vlastně dělám muziku. Jak řekl kdysi Petr Hapka,“ okomentovaly slavnostní večer členové kapely.

Koncert začal krásným duetem zpěváka kapely Radima Pacala a Alžběty Kolečkářové v novém duetu “Možná”. „Je to naše nejintimnější písnička na novém albu. Měli jsme ji se Svaťou v “šuplíku” a čekali na správný okamžik. Na albu se myslím skvěle hodí a dává mu další “akustický” pohled na naši tvorbu. S písní nám pomohl Lukáš Chromek. Je to jak absolutní špička české hudební produkce, tak také jeden z nejlepších kytaristů u nás. Jak se píseň tvořila, bylo nám víc než jasné, že to musí být duet. A do toho se nám náramně hodila skvělá zpěvačka Alžběta Kolečkářová,” dodává zpěvák Pacal.

Dalším hostem na albu je Xindl X, který kapele napsal jeden text do nové písně “Mezi řádky”. Při křtu si s kapelou střihl jednu ze svých nejslavnějších hitů “V blbým věku”, která sklidila spolu s kapelou I.V.M. velký aplaus. Samotný křest doprovodil svým slovem Pavel Kašpar, moderátor rádia Český rozhlas Brno.

Ke konci křtu opět vystoupil na pódiu Lukáš Chromek, se kterým kapela zahrála jejich společnou píseň "Já tě znám", kterou v originále nazpívala Eva Burešová. Tato píseň před třemi lety prorazila v rádiích a Óčku Star. Zpěvu se skvěle zhostila Magdalena Čermáková, která je v současné době hostujícím členem kapely.

Koncert, během kterého zaznělo čtrnáct písní, získal velmi slušnou dynamiku a závěrečná píseň “Žijeme jen jednou" si kapela zazpívala se zaplněnou podivínskou sokolovnou.

