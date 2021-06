Destinační společnost Pálava a Lednicko-valtický areál vyhlašuje soutěž o nejzajímavější fotografii. Ta bude následně použita na titulní stránce oblíbeného turistického katalogu regionu Pálava a Lednicko-valtický areál pro sezonu 2021/22.

Obálky minulých vydání katalogu. | Foto: Se souhlasem sdružení Pálava a Lednicko-valtický areál

Máte zajímavé fotografie z Pálavy, Lednicko-valtického areálu, Hustopečska nebo Modrých hor? Zašlete je na e-mailovou adresu region@palava-lva.cz nebo je vložte do komentáře k výzvě uvedené na stránce www.facebook.com/zahradaevropy/posts/292134092610796, a to do 6. června 2021.Možná to bude právě Vaše fotka, kterou budou obdivovat na obálce nového vydání katalogu desítky tisíc návštěvníků Pálavy a Lednicko-valtického areálu. Soutěž je určena pro všechny kdo rádi fotíte – profesionály i amatéry.Jediným kritériem je, že to musí být fakt parádní záběr.