Na letošní osmadvacátý říjen jsme si v kobylském muzeu naplánovali veřejnou akci "tradiční šlapání zelí". Moc sme nevěřili, že si dojdete zašlapat, ale překvapili ste. V průběhu dne vás prošlo muzeem kolem stovky. Z toho pětašedesát z vás si nenechali ujít ani komentovanou prohlídku muzea. Byli ste všichni úžasní, zvídaví a fajn. Na šlapání ste ukázněně stali ve frontě a v gumákách si zkusili to, co naši předkové dělali každoročně. Zjistili ste, že to není enom tak. Zelí se musí nastrúhat, pořádně pošlapat a potom naplnit do zeláku. Ešče, že ste za nás hodně práce udelali. Bez Vás bysme to nezvládli. Došli ste z celej republiky (podle vašich komentářů v knize) moc vám děkujeme a věříme slibu, že brzo dojdete zas.