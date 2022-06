Na sto dvacet automobilových veteránů se od čtvrta účastní dalšího ročníku historické jízdy a soutěže 1000 mil československých. V první den závodu projeli účastníci ve čtvrtek odpoledne také Břeclaví a Lanžhotem. Za krásné fotky děkujeme Martinu Hodoušovi.

Účastníci tradiční jízdy historických automobilů 1000 mil československých projeli ve čtvrtek Lanžhotem. | Foto: Martin Hodouš

Závod 1000 mil českolovenských pořádal poprvé Autoklub Republiky československé v polovině třicátých let minulého století. Na věhlasnou soutěžní jízdu z Prahy do Bratislavy a zpět navázali nynější pořadatelé poprvé v roce 2014 a účastní se ho automobilové veterány vyrobené většinou právě ve třicátých letech minulého století. Letošní závod odstartoval ve čtvrtek brzy ráno v Praze, odpoledne závodní pole projelo Břeclaví, Lednicí a Lanžhotem. V pátek posádky jezdily na Slovensku, v sobotu se v vrací do Prahy. Před devátou ráno mají projet Hodonínem, o hodinu později Slavkovem na Vyškovsku a po jedenácté je pořadatelé očekávají na Dominikánském náměstí v Brmě. Odtud budu pokračovat přes Velkou Bíteš, Přibyslav, Chotěboř, Golčův Jeníkov a Čáslav do Prahy, kde jsou první posádky očekávané v cíli u Národního technického muzea kolem půl šesté navečer.

Zdroj: Youtube