Tenokrát se podělím o pár fotek veteránů pod zámkem focených veteránem Jedná se o Mamiyu RB 67 ProS, s objektivy Sekkor C 65/4,5 a Sekkor C 127/3,5. Fotografoval jsem na film Fomapan 100, snímky standardně vyvolal a oskenoval do počítače. Mamiya byla profesionální přístroj na svitkový film, na jednom filmu je deset políček a obsluha je náročná na přesnost a pozornost.