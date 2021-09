Větší mazec než v Podivíně? Startujte traktory, zvou Kašnické děvčice

Čtenář reportér Čtenář





Traktory jako zájem chlapců a mužů určitě nikoho nepřekvapí, ale jak to vypadá, když se dostanou do zájmu mladých žen? Ty si sednou, vymyslí a uspořádají traktoriádu, tedy přehlídku všech možných domácích pomocníků i velkých profesionálních strojů. Myslíte, že je to jen fikce? Tak se přijeďte přesvědčit v sobotu 11. září 2021 do nejmenší obce okresu Břeclav - do Kašnice. Děkujeme Kašnickým děvčicám za krásný příspěvek.

Spolek Kašnické děvčice pořádá po vynucené přestávce druhý ročník největší traktoriády v nejmenší obci na Břeclavsku. Na snímku ohlédnutí za předloňským úspěšným prvním ročníkem. | Foto: se svolením pořadatelek