V těchto dnech začíná televize vysílat znovu prý úspěšný seriál Vinaři. V době prvního vysílání se však mezi vinaři od Pálavy a širokého okolí nesetkal s velkým pochopením a bylo od nich slyšet, že z vinařů nadělal „blbce“.

Kravihorští Vinaři uvažují o zrušení zákazu vstupu producentovi seriálu Vinaři Vicanovi | Foto: Ilustrační foto: archív Deníku/Přemysl Spěvák

Nejsmutnější bylo to, že na výrobu seriálu poskytl jejich peníze i Vinařský fond. V prvních dílech mluví představitelé vinařů „krásnó hanáčtinó“, oblékají se jako v třicátých letech minulého století, od rána do večera jen pijí víno z „hořčičáků“, nic nedělají a které do sebe hází jako tvrdý alkohol.