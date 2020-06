Ačkoliv se hranice otevřely, ne všichni se letos vydají na zahraniční dovolenou. Proto přinášíme další z cestovatelských vzpomínek. O zajímavé postřehy z cesty do Vídně se s námi podělil náš čtenář Václav Adam.

Hofburg je hojně navštěvovaným místem ve Vídni.Jde o palácový komplex v centru Vídně, do roku 1918 byl rezidencí habsburských a habsbursko-lotrinských panovníků. | Foto: archiv Deníku

Do Vídně novým autobusem

V době, kdy se cestovatelský boom po otevření hranic už nějak ustálil, dopravní firmy začaly pomalu obnovovat či modernizovat autobusový park renomovanými značkami. K nákupním zájezdům do Vídně na známý Mexikoplatz už to tak netáhlo jako na sklonku roku 1989 či počátkem roku 1990, kdy se místní obchodníci zbavovali zboží – zejména „zaručeně čerstvé kávy“, či teflonového nádobí v podobě různých sad pánví.