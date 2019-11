Už od dob monarchie vyrážely vlaky z Vídně z hlavových nádraží. Koncové stanice ale výrazně komplikovaly průjezd dálkových souprav městem a postupem času již přestaly vyhovovat potřebám cestujících. V roce 2007 proto město Vídeň společně s rakouským železničním dopravcem ÖBB zahájilo stavbu nového průjezdního hlavního nádraží, které mimo jiné umožňuje přímé vedení vlaků z Česka dále na jih.

První čtyři nástupiště byla uvedena do provozu už v roce 2012, slavnostní otevření ale proběhlo po dokončení nádražní haly v říjnu 2014. Proměny se navíc dočkala celá okolní oblast, kterou do té doby zabíral nevyužívaný železniční komplex plný rezavějících kolejí. „Díky hlavnímu nádraží vznikl nový městský areál,“ bilancoval vídeňský starosta Michael Ludwig při pohledu do sousedství dnešního nádraží Wien Hauptbahnhof.

Díky spolupráci s ÖBB, který uvolnil plochu bývalého nákladového nádraží, vznikla pro sousední oblast Favoriten i celé město Vídeň jedinečná šance na využití rozvojového území, tvrdí starosta. Na místě vyrostla moderní čtvrť Sonnwendviertel s 5 000 byty, kancelářská oblast Belvedere i rozsáhlý Helmut-Zilk-Park.

A i při výstavbě nové čtvrti u nádraží se odrazily typické vídeňské prvky. „Od počátku jsme dbali na funkční mix. Nejsou tu jen byty, ale také kanceláře, pracovní místa a běžné denní služby. Polovina jsou sociální byty, druhá polovina volně financované, což zajišťuje sociální pestrost,“ vysvětluje starosta. Dostavba čtvrti stále pokračuje, vedle nádraží nyní vznikají kulturní prostory i zdravotnická a sociální zařízení. Po dokončení bude čtvrť nabízet pracovní místa a bydlení pro 30 000 obyvatel Vídně.

Proměny nepoužívaných nádražních areálů v nové městské čtvrti jsou na pořadu dne i v Česku – zejména v Praze se nejčastěji hovoří o Masarykově nádraží, Smíchovu, Bubnech i nákladovém nádraží na Žižkově.

Martin Landa