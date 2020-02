Řada šedesáti výstav vína konaných od roku 1960 pravidelně na Ostatky je pro členy ZO ČZS přehlídkou vývoje vinohradnictí a vinařství v samotné obci i v širším okolí. A možná se ani nenajde jiná organizace na okrese, která se může takovou dlouhou a nepřerušovanou šňůrou koštů vína pochlubit. Je tomu tak hlavně díky tomu, že se v obci vždy sejde akceschopná skupina nadšenců, kteří zájmem o vinařství navazují na svoje stejně obětavé starší předchůdce.

Potěšitelný je vzestupný trend výstav ve všech ohledech. V počtu vzorků, v kvalitě vína, v technické stránce instalace výstavy, v dekoraci sálu živými květy, ve výpravném katalogu, v keramice s vinařkou tematikou pro vítěze jednotlivých kategorií vína atd. Na to jsou velkoněmčičtí oprávněně hrdí a zároveň jsou v mnohém inspirací pro okolní obce.

Na letošní výstavě bude prezentováno 442 vzorků bílých vín ročníku 2019 a 112 starších ročníků. 136 vzorků červených vín ročníku 2019 a 111 starších ročníků, 65 vzorků claret a rosé v 51 odrůdách z 35 obcí. Předávání cen za vítězná vína v jednotlivých kategoriích bude letos přítomen senátor Rostislav Koštial a Petr Hýbler, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje.

V minulém roce jsme si připomněli šedesát let od založení zahrádkářské organizace. Těžiště činnosti organizace je ve vinohradnictví a vinařství, pozornost je však věnována i dalším oborům. Každoročně se pořádá jarní instruktáž řezu ovocných dřevin, letos to bude v neděli 15. března, výstavám ovoce, zeleniny a dalších produktů ze zahrad, konají se školení degustátorů vína, každoroční zájezdy s odbornou tematikou po ČR i do zahraničí atd.

Organizátoři letošní jubilejní výstavy zvou všechny příznivce dobrého vína tuto neděli do kulturního domu ve Velkých Němčicích, kde bude slavnostní fanfárou jubilejní výstava zahájena v 9,30 hodin.

Zdeněk Bažant