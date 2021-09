Milovníci vín, občané, milí přátelé, dovolujeme si Vás tímto pozvat na slavnost Vinobraní v Moravské Nové Vsi, které se i přes nepříznivou situaci uskuteční, tradičně, právě tento víkend, druhou sobotu v září. Jak již víte, tak se život v naší obci během svatojánského večera zastavil a od té události již nic nebude stejné. Jsme velmi pokorní a děkujeme všem za příspěvky na opravy našich domovů, bez kterých bychom nemohli fungovat.

Ale tak jak je pro člověka důležitá střecha, je pro něj důležitá i tradice výroby vína, kterou si předávají po generace a vkládají do ní kus své duše. Tradice, kulturní bohatství a dobré víno, je něco, co naštěstí, neovlivní živelná katastrofa a náš duch tak nezlomila ani tato událost a její následky. Nechceme, aby si lidé při jménu naší obci představili pouze hrůzu tornáda… Přejeme si, aby k nám lidé opět začali jezdit za tradičním vinařstvím, bohatým folklórním životem a místní srdečností. My, občané, vinaři Vás chceme pozvat na pohárek dobrého vína z rodinných vinařství, tradiční hudby a milé společnosti. Společně si připijeme nad odvedenou prací, ale hlavně nad zářnou budoucností.

Naše letošní vinobraní začne ve dvě hodiny odpoledne průvodem z náměstí do areálu sklepů, ve stejnou dobu začne program v Zátiší a ve Výmole. Součástí vinobraní bude i dražba vín, jejíž výtěžek půjde na obnovu zeleně v Moravské Nové Vsi.



Buďte s námi i v těch lepších časech!