Pracuji v jednom vinařství a minulý rok nás postihla zajímavá věc. Při vinobraní se k nám do vinice nastěhoval roj včel. Stane se běžně, že roj včel se k nám ,,zatoulá", ale v takovém počtu u nás nikdy nebyly.

Teď v březnu jsou vinice ostříhané a vyvazují se letorosty a kmínky. Také se prováděl výsev rostlin do meziřadí. Potom, až réva začne růst, tak se čistí kmínky a postupně jak roste, tak se letorosty zastrkují do drátěnky a vylamují zálistky, ale to jsme už moc dopředu. Teď je nejdůležitější révu správně ostříhat a uvázat.

Jiří Jakubčík