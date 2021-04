Pálava je vyhledávaným cílem procházek místních i přespolních návštěvníků. Milovníci přírody jistě ocení bezednou krásu Novomlýnských nádrží, jakožto i výhled ze Svatého kopečku na Mikulov. Máte - li čas a chuť, vyražte s fotoaparátem na prohlídku města. Cestou necestou z Mikulova téměř vždy dojdete k rozlehlým vinicím, které město obklopují. Pokocháte se pohledem a třeba se vám podaří udělat i pár hezkých fotografií, o které se budete chtít podělit, tak, jako našemu čtenáři Dušanu Vackovi.

Mikulov se pyšní krásnou architekturou a zajímavou přírodou. | Foto: Dušan Vacek

Je to asi 5 let, kdy jsme poprvé s manželkou navštívili jihomoravský Mikulov. Slýchali jsme, že je to krásné město, ale tak nějak jsme ho na svých cestách po jížní Moravě dlouho přehlíželi a většinou naše cesty končily v Pavlově, Dolních Věstonicích a nebo ve Vinařství u Kapličky, což byly bezpochyby místa, která byla zpopularizovaná sérií filmu Bobule.