Akci doprovázel slet letadel a vyhlídkové lety pro děti i dospělé. Součástí statických ukázek byla nejen letadla a modely členů místního leteckého klubu, ale také hasičská technika, zemědělské stroje a vozidla ze 70. a 80. let minulého století. Děti si užívaly i dvou skákacích hradů. I když letiště bylo zalito sluncem, vítr zrovna moc příznivý pro létání nebyl. Přesto se slétlo dvaadvacet letadel. O poskytování informací známému letovému provozu na zemi i ve vzduchu se podělili dva řídící letového provozu z letištní řídící věže mezinárodního letiště Brno -Tuřany. Patří jim dík za vedení bezpečného a spořádaného toku letového provozu.

Zajímavostí dne byl akrobatický Zlín 50 L z roku 1981, který přilétl z Luhačovic a replika Messerschmitta BF 109, kterou vlastní Pavel Kouřil z malého letiště Syrovice u Brna. Hostem byl i vírník OK-YWC 71, stroj, který k dopředné rychlosti využívá tlačnou vrtuli a náhradou za pevná křídla je mu rotační nosná plocha – tedy rotor, jako u vrtulníku. Avšak u vrtulníku je rotor poháněný motorem, u vírníku je rotor roztáčen jen díky dopředné rychlosti, tzn. proudem vzduch na náběžné hrany listů rotoru – čili bez použití motoru.

Ten, kdo tentokrát na slet přiletěl z největší dálky, byl pilot na černém motorovém rogallu (motorovém závěsném kluzáku) s registrační značkou G – GEMX, který přiletěl z jihozápadní Anglie. Pilot se jmenuje Andy Oliver a byl právě na cestě podél řeky Dunaj, a to od pramene až k Černému moři. V tu sobotu přeskočil z Rakouska k nám a v odpoledních hodinách pokračoval na Slovensko, aby se opět připojil k řece u Bratislavy. Jeho další cesta povede přes Maďarsko, Rumunsko až do Bulharska. Slet se tentokrát vedl v duchu vzpomínky na leteckého inspektora techniky Jana Slada, který loni odešel do leteckého nebe. V našem hangáru dozoroval po technické stránce několik letadel.

Zájem byl také o vyhlídkové lety, které prováděl letoun Cessna C172 ze Dvora Králové nad Labem. Naši kolegové ze Dvora, kteří k nám létají pravidelně na vyhlídkové lety, uskutečnili celkem osmadvacet letů. Podle jejich statistik to bylo nejvíce uskutečněných letů ve Velkých Pavlovicích za celou dobu, co k nám létají. Žádný rok tolik zájemců o „svezení“ nebylo. Účast diváků byla rovněž obdivuhodná. Námi vyhrazené parkoviště bohužel nestačilo, a tak se silnice podél letiště zaplňovala parkujícími auty. Občerstvení, poskytované hasiči, přišlo určitě vhod a bylo na úrovni.

My, jako pořadatelé, sami hodnotíme sobotní den za velmi vydařený. Děkuji touto cestou za organizaci a podporu Městskému úřadu Velké Pavlovice, místnímu hasičskému sboru, Turistickému informačnímu centru Velké Pavlovice, všem majitelům a vystavovatelům zemědělské techniky, historických automobilů a motocyklů. A také všem, kteří přilétli.

Vratislav Nádeníček

za Letecký klub Nad krajem André