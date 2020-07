Možná proto se se mnou dost lidí nechce o práci v obchodě bavit, protože to,co o této práci vím, jsem si "nevygůglil", ale poznal jsem to v praxi, jak se říká na vlastní kůži.

Než se zboží dostane do obchodu k zákazníkovi je to poměrně dlouhá cesta s velkým podílem ruční práce i když se podle možností využívá dostupná mechanizace.

Vše začne na Velkoobchodě kam zboží přiveze kamion, zde se vyloží a naskladní do skladu. Odtud se podle objednávek připraví k odvozu na jednotlivé prodejny. I zde ve většině případů pracují ženy. Při rozvozu se zboží na prodejně vyloží, přijme se do skladu a pak se zařadí do regálů na prodejně.

Možná se vám to zdá jednoduché, ale vzhledem k tomu, že v obchodě pracují většinou ženy, jenom při tom doplňování zboží do regálů mají v rukou "nějakou" tu tunu zboží. K tomu si ještě můžete připočítat obsluhování zákazníků za pultem, pokladní za pokladnami, které vlastně mají v rukou každou položku nákupu každého zákazníka, za směnu je to výkon hodný vzpěrače. Také mají odpovědnost za pokladnu. Když to shrnu, nemají to "ženy za pultem"nijak jednoduché.

Vím, oficiálně jsou tam pro zákazníky, ale my zákazníci, chováme se vždy k prodavačkám tak, jak si zaslouží? Kolik z nás si uvědomuje, že i prodavačka je člověk? Vím, co se týká prodavaček je nejtěšší práce s lidmi, kdy prodavačka musí být ta co obsluhuje, přitom nesmí dát najevo, že ji zlobí děti, bolí zuby a zákazník, kterého obsluhuje se k ní nechová zrovna nejlépe. A to po skončení pracovní doby ji čeká ještě doma druhá směna. Možná právě proto chybí v obchodě prodavačky, buďme upřimní, mnoho mladých prodavaček se do obchodu nehlásí, asi je neláká časová náročnost tohoto zaměstnání.

Zastávám názor, že každá práce je důležitá a zaslouží si ocenění. Jít si nakoupit, to bereme jako úplně normální činnost, vidíme tu prodavačku za pultem, ale to ostatní již nevidíme, není to zrovna málo práce, které prodavačky dělají. Dá se říct, že obchod je srdcem ekonomiky, protože tam se "točí peníze", to je to,co ekonomika potřebuje. Když si půjdeme něco koupit,vzpomeňme si na to co práce v obchodě obnáší a zkuste vstoupit do obchodu s úsměvem a se slušným pozdravem. Je to maličkost která potěší nejen vás, ale i ty prodavačky.

Vlastimil Tělupil