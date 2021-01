Výlet do Kobylí za vánončími obyčeji: koledy, dobroty a pranostiky

Vánoční stromeček, rozkrajování jablíčka, pouštění loděk, kapr a bramborový salát. To vše jsou vánoční tradice ve všech rodinách dobře známé, ať už se slaví více či méně. To, kde se vzaly a jak se v průběhu století vyvinuly, nám však už zahaluje mlha historie. Proto jsme si udělali z Hustopečí výlet do Muzea obce Kobylí, kde jsme byli zjistit, jak adventní čas prožívali naši předkové.

Z adventní návštěvy v muzeu obce Kobylí. Foto: archiv města Hustopeče | Foto: Deník / VLP Externista