Poslední květnový pátek jsem se vydala do šakvického kostela svaté Barbory. Konala se zde Noc kostelů s bohatým doprovodným programem. Do kostela chodím pravidělně, proto jsem přišla i nyní.

Eliška Brúčková mluvila o historii kostela a zodpovídala dotazy. Zazpíval a zahrál Miroslav Brúček. Zpěv byl úžasný a povídání o historii bylo moc zajímavé. Byl to opravdu zážitek.

Dozvěděla jsem se mnoho zajímavostí z historie kostela. Při opravách roku 2000 byla objevena zazděná původní okna až z 13. století. Náš kostel toho možná ještě tolik skrývá!

Nejvíce se mi líbil presbytář a hlavně zvonice, u které jsem byla úplně poprvé, a to jsem v Šakvicích bezmál 35 let. Bála jsrm se tam vylézt,dala jsem to až napodruhé.

Noc kostelů se vydařila, bylo hezké zažít kostel takto netradičně a ještě se toho tolik dozvědět!

Miroslava Jakubčíková