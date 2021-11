Připomínku vzniku Československého státu jsme v Hustopečích letos oslavili ve velkém stylu. Na pietní akty i setkání s obyvateli přijel v koloně historických vozů a za doprovodu dcery Alice sám první československý prezident Tomáš Garrique Masaryk. „Chtěli jsme připomenout nejen 103. výročí vzniku republiky, ale také rok 1924, kdy Masaryk naposled Hustopeče osobně navštívil. Proto tedy i ty historické vozy, kterými i tehdy opravdu přijel a proto i dcera Alice, která ho i tehdy doprovázela,“ vysvětluje souvislosti starostka města Hana Potměšilová, která byla hlavní organizátorkou celé akce.

Role Masaryka se ujal blízky přítel a spolužák paní starostky Vítězslav Čermák, jehož podobu objevili jeho přátelé poměrně nedávno. „Cítím směsici nepatřičnosti, radosti i odpovědnosti. Všechno se tak v člověku míchá a přiznám se, že dnes v noci jsem naspal stěží dvě hodinky. Jsem z toho opravdu nervózní přestože jsme něco podobného v červnu organizovali v Bystřici nad Pernštějnem,“ pokorně přiznává Čermák. Ač je pouze dvojníkem, s názory a myšlenkami pravého prezidenta se velmi rychle ztotožnil. „Obdivuje jeho ušlechtilost, mravnost ducha. To, že dokázal být vzorem a ukazoval, jak by se lidé měli chovat. Měl velké charisma a dokázal si získat většinu národa. To je něco, co v dnešní době v naší zemi chybí. Doufejme, že se brzy objeví někdo další, kdo dokáže takhle lidi stmelit,“ posteskl si Čermák.

Po pietním aktu na Masarykově náměstí a uctění památky rodičů na hřbitově se konvoj přesunul k radnici, kde došlo i na autogramiádu a nezbytné památeční fotografování. „Přiznám se, že jsem z toho měla trochu strach, protože se ta oslava konala na tolika místech. Ale jsem velmi mile překvapená a vděčná, že na všech zastávkách nás čekali desítky lidí a že se jim to evidentně líbilo,“ neskrývá nadšení starostka Potměšilová. Celá akce vzbudila velké ohlasy a připomněla původní hodnoty a cíle, kvůli kterým Československo vlastně vzniklo. „Myslím si, že odkaz Tomáše Garrique Masaryka je v dnešní době obzvláště aktuální. Žijeme v chaotické době plné rozporů a chybí tady ta snaha sjednocovat,“ uzavřela starostka.

Veronika Nováková