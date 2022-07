Autorkou výstavy je Helena Macánová K aktuálním snímkům z různých částí Podivína, které podle starých fotografií pořídila přidala ty z dávné minulosti. Pohled na jedno místo z odstupem desetiletí i staletí. Historické fotografie pochází z velmi bohatého archivu jejího otce Zdenka Hasilíka. Ten byl dlouhá léta kronikářem města. Fotografem od mládí, průběžně zaznamenával proměny našeho města. A také pátral po starých fotografiích a pohlednicích. Někdy to bylo až detektivní pátrání u občanů Podivína a rodáků. Někteří mu své rodinné klenoty, pohlednice desítky let staré půjčili ke skenování, jiní věnovali do archivu města.

Mnoho času také věnoval pátrání po všemožných zmínkách o Podivíně z jeho bohaté historie. Objížděl archivy a muzea od nejbližších v Mikulově a Brně, také v Olomouci, Praze a jiných městech u nás navštívil i Vídeň. Získané informace pečlivě zpracoval a ukládal do šanonů. A těch měl ve svém archivu plné regály, od podlahy až ke stropu. Rád jsem Zdenka navštěvoval, také nás sbližoval náš společný koníček, fotografování. V roce 2008 jsme měli společnou výstavu.

U pohárku dobrého vína jsme rádi diskutovali.Zdenek byl zvědavý na mé cesty a na oplátku mi vyprávěl o různých zajímavostech z historie našeho města. Moderní technologie mu velmi pomáhaly při sestavování kroniky města, ale shodli jsme v tom, že tištěnou knihu žádné webové stránky a různá úložiště nenahradí. Tak jsme oba snili o tom, že se jednou z pečlivě nashromážděných fotografií od minulosti do dneška vydá kniha. Zdenek už nám bohužel odešel, ale bych byl velmi rád, kdyby se jeho sen podařilo naplnit.

Jeho dcera Helena Macánová se nedávno zhostila se zděděnou pečlivostí vytvoření podkladů pro informační panely, které jsou u významných míst a památek v našem městě. Současná výstava - „Podivín včera a dnes“, to už je podklad pro krásnou knihu o proměnách Podivína od prvních fotografiích do dneška. Já vím, že vydat knihu není jednoduché, stojí to spoustu času, starostí, peněz a „Ti, co něco mají, nám nic nedají“, jak se zpívá ve známé písničce. Což takhle udělat sbírku na knihu? Podivín sobě? Co vy na to spoluobčané, rodáci, firmy? Dáme se do toho a splníme Zdenkův sen?

Luděk Kocourek