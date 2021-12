V kostele v Šakvicích máne dva betlémy. Jeden vyráběla a každý rok přidělává nějakou postavu paní Helena Rákosníková. Je to takový její relax. První postavu udělala ve svých padesáti letech, kdy dostala nářadí k narozeninám. Za dvaadvacet let má něco přes 150 postaviček. Do Šakvic se, spolu s manželem, přestěhovala a žijí na penzionu. Celý Betlém se dá otáčet.