V Maďarsku jsem byla jen jednou, a to v Budapešti, takže když se mi naskytla nabídka jet do přírody na Erasmus, nemohla jsem říct ne. Tento víkendový projekt se kousek od Veszprému. Zúčastnilo se pět evropských zemí, kde účastníci měli bohaté zkušenosti s organizováním projektů a pro mě to byla úžasná zkušenost poslouchat jejich příhody a rady k mé budoucí práci. Téma byl „Teambuilding pro group leadery a organizátory Erasmus+“, tudíž bylo zřejmé, že i za dva dny se všichni hodně sblížíme a tomu tak i bylo. Shodou okolností jel se mnou i bývalý student gymnázia ve Velkých Pavlovicích a kamarád Hynek Chovan. Jsem ráda, že na takových akcích člověk potká absolventy a zjistí, jak se jim vede po střední škole.

Vydali jsme se s celou skupinou na Via Ferraty, což je zajištěná cesta v nepřístupném, obvykle horském terénu, která je vybavena jisticím ocelovým lanem, železnými stupy, případně dalšími pomůckami na výstup. Z počátku jsem si myslela, že to bude jednoduché, že to zvládnu levou zadní, ale opak byl pravdou. První den jsme zvolili nejjednodušší cestu, avšak dostali jsme se k rozcestí, kde jsme se vypravili špatnou cestou, která byla opravdu pro pokročilé a my se tedy pomocí ručkování museli vracet zpátky. A to byla docela výzva.

Po pár hodinách jsem pochopila systém a společnými silami jsme zvládli několik různých stezek. Až na to, že mám ještě teď modřiny na nohou, tak to byla úžasná zkušenost a myslím si, že jsem našla nový koníček. Být totiž zavěšená někde v patnáct metrech vzhůru nohama a spoléhat jen sama na sebe, to je pro mě adrenalin.

Odměnou nám pak byla tradiční maďarská restaurace s klasickými pokrmy, které byly opravdu výtečné a my jsme si u chutného jídla mohli povykládat své zážitky ze skal a také si něco málo říct o naší práci s mladými lidmi, která je podporovaná Evropskou Unií.

Sarah Horáková

Gymnázium Velké Pavlovice