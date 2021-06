Na oficiálním parte je fotografie úměrná jeho věku, ale já si přála jedno parte právě s touto fotkou, protože právě takhle si ho já budu nejvíce pamatovat - jako velkého bojovníka, sportovce, člověka férového se smyslem pro spravedlnost a fair play, který to svojí vytrvalostí, odhodláním a pílí dotáhl až na tři olympiády.

Ačkoli sám neměl jednoduché dětství - jeho otec jej na Vánoce posílal ke staré tetě bez stromečku či dárku, Vánoce se prostě neslavili a později jeho otec nikdy neuznal ani jeho úspěchy v cyklistické kariéře, jeho maminka si potají vystřihovala a schovávala novinové zprávy o jeho úspěšné cyklistické kariéře Přesto z něj vyrostl člověk, na kterého jsem právem hrdá, že byl mým tátou. I když díky své sportovní kariéře býval velmi často mimo domov a moje maminka byla na všechno většinou sama, snažil se nám to vynahrazovat, jak jen to bylo v té době možné.

Později se plně věnoval vnoučkům a to až dodnes. Chtěla bych touto cestou velmi poděkovat břeclavskému nemocničnímu oddělení ARO - v čele s jeho primářem p. MUDr. Čermákem a jeho celému týmu včetně sestřiček, který ve spolupráci s ARO oddělením FN Brno a také internímu oddělení pana primáře MUDr. Ryšavého. kterým patří obrovské děkuji od mé celé rodiny, protože udělali maximum a mého tatínka zachránili, když jej nedávno postihlo onemocnění Covid. Po plicní embolii, selhání ledvin i srdce a po dvanácti dnech v umělém spánku - mu dokázali zachránit život. Jako bývalý sportovec se táta velmi rychle zotavoval a také následné rehabilitace v LDN Valtice pod vedením p .primářky Drobiličové velmi přispěly k tomu, že se táta jakoby zázrakem velmi rychle dostal do formy. Zůstaly mu potíže se žlučníkem, které se bohužel staly osudnými.

Od bývalého pražského cyklisty Ivana Kolaříka, který se po odchodu do Austrálie stal náčelníkem cizinecké policie v Melbourne jsme dostali tento vzkaz: Vážení a milí, přijměte prosim ode mne upřímnou soustrast nad odchodem tatínka Milana. S Milanem jsem několikrát v šedesátých letech závodil na dráze. Byl to naprosto jedinecný, skromný sportovec, kterému se málokdo vyrovnal. Je mi velice smutno, ze nám předčasně odešel výborný člověk, borec v tom pravám slova smyslu.

Ttaínek prožil život v Lanžhotě se svojí rodinou. S bolestí v srdci na něj vzpomínají manželka Duška, syn Michal a dcera Petra, vnuci Michal a Tim.

Petra Puzrla

Ke sportovní kariéře: Milan Puzrla přišel k cyklistice jako většina příslušníků jeho generace. Hrál fotbal i hokej a na kole jezdil jen tak jako většina kluků. Až v Lokomotivě Bratislava ho kamarádi přemluvili, aby to zkusil s cyklistikou. Již v roce 1964 vybojoval v Praze přebornický titul v bratislavském týmu ve stíhacím závodu. Československo reprezentoval dvanáct let, byl čtrnáctkrát mistr republiky ve stíhačce jednotlivců, družstev a dvojic a také v silniční časovce týmů. K tomu získal devět stříbrných a čtyři bronzové medaile. Medaile má i ze světových šampionátů. Ve stíhačce družstev vybojoval bronz na mistrovství světa v roce 1965 v San Sebastianu a o pět let později s Mainušem, Matouškem a Řezáčem v Leicesteru přispěl k zisku stříbra v časovce družstev na sto kilometrů. Po skončení aktivní dráhy Puzrla pracoval jako trenér.