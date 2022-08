Tato venkovní akce podpořila vnitřní expozici ve valtickém muzeu, věnovanou stejnému tématu. Dlažba před muzeem nepatřila jen těžké služební obuvi, ale i lehkým dámským střevíčkům. V těch se prošlydámy ze spolku Prvorepubliková móda z Břeclavi, v rámci komentované dobové módní přehlídce originálních oděvů z třicátých let 20.století, pod názvem Podzimní romance.

Miloš Rufer, jr.

Aktuální setkání s nestárnoucí eleganci první republiky nabídne hned zítra 27. srpna, spanilá jízda Pálavského oldtimeru. Od deseti do půl dvanácté se veterány zastaví právě ve Valticích, od půl jedné do půl třetí v Mikulově a od tří do pěti v Lednici.