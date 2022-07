To vše spolu s fotografiemi mohli zhlédnout návštěvníci akce v sále sportovní haly, v předsálí bylo k dispozici malé občerstvení s ochutnávkou vína. Pro děti byl připraven skákací hrad, kolotoč a v sále si mohly vyzkoušet sportovní dovednosti. V průběhu odpoledne vystoupil před sportovní halou pěvecký mužácký sbor Lanštorfčané, poté je vystřídaly malé tanečnice ze studia N.C.O.D. Břeclav. Od sedmi večer bylo možno strávit taneční večer se skupinou Apollo. Celé sobotní akci předcházelo fotbalové utkání bývalých hráčů fotbalového oddílu TJ Sokol Ladná na místním hřišti.

Organizátoři by rádi poděkovali Obci Ladná, která poskytla na uspořádání akce finanční příspěvek, zaměstnancům obce, nemalý dík patří občanům Ladné, kteří zapůjčili fotografie a sponzorům. Za vystoupení děkujeme také pěveckému mužáckému sboru Lanštorfčané. „Jelikož jsme takovou hromadnou akci pořádali poprvé, netušili jsme, co nás to bude stát času a úsilí, proto tímto musím smeknout před všemi organizátory podobných akcí pro občany. Velmi děkujeme všem, kdo s námi přišli oslavit výročí Sokola,“ uvedla předsedkyně spolku Jitka Zháňalová.

TJ Sokol Ladná