Morkůvky jsou rodištěm generála Františka Peřiny, legendárního stíhacího druhoválečného pilota ve Francii a Anglii. V obci najdete i jeho muzeum. Dlouhodobě spolupracují, mimo jiných, i s 212. taktickou letkou v Čáslavi, která nese Peřinovo jméno. Děkujeme Brigitě Petrášové za pěkný příspěvek.

Z návštěvy na letecké základně v Čáslavi. | Foto: Brigita Petrášová

Její příslušníci se pravidelně účastní vzpomínkových aktů i dalších akcí v Morkůvkách (na zemi i ve vzduchu) a do budoucna by rádi společné projekty ještě rozšířili. Před třemi lety se naopak morkůvští poprvé vydali na exkurzi na čáslavské letiště a před několika dny jej navštívili opět. Děti i dospělí strávili s letci několik hodin, kdy si prohlédli haly s letadly i zázemí, muzeum, hasičskou zbrojnici a stojánku. Dětem se letci nejvíce zavděčili možností vyzkoušet si pilotáž L-159 - trenařéru, a to i "nad" Morkůvkami.