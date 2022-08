Říkají si Jawa Gang a milují klasické motocykly slavné české značky. Každý si svou Kejvalku, Panelku nebo některou další z legend pečlivě zrenovoval a teď s nimi jezdí na výlety. „Jsme parta nadšenců, zrenovovali jsme si staré Jawičky a jezdíme s nimi na výlety. Jsou to stroje s roky výroby od konce padesátých do konce osmdesátých let a pořád jezdí velmi dobře. Občas potřebují vyměnit svíčku, trochu poladit, ale to je tak všecho,“ říká jeden z motovýletníků Michal Šedivý.