Zábava musí být, řekli si ve Starovicích. A po dvou letech pochovali basu

Čtenář reportér Čtenář

Masopustní veselí přinesly tři desítky maškar po vynucené přestávce také do Starovic. Maškary vyrazily na obchůzku vesnicí a poté pokračovaly do místního hostince, kde se konalo tradiční pochovávání basy. Děkujeme do Starovic za pěkný příspěvek a fotky.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Starovičtí pochovali basu. | Foto: se svolením obce