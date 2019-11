Moravský Žižkov - Žáci Základní školy T.G. Masaryka v Moravském Žižkově prožili ve dnech 11.11. – 18.11.2019 návrat do doby, která předcházela 17. listopadu 2019. Filozofií projektu bylo, aby mohli tuto euforickou dobu, ve které nebyli na světě, alespoň trochu pochopit, měli si události „prožít“. Proto se spolu se svými učiteli v některých předmětech věnovali letům do vesmíru v době socialismu, samizdatové literatuře a hudbě, poznávali amerického brouka, přepočítávali a srovnávali ceny spotřebního zboží, byli svědky postavení a pádu Berlínské zdi a života lidí v rozděleném Berlínu. Již vědí, jak fungoval Tuzex a obchod v době socialismu, co byla tzv. „železná opona“.

Žáci prožili let do vesmíru, pochopili samizdat | Foto: Miloslav Sova

Projekt vyvrcholil dne 18. listopadu, kdy většina žáků přišla oblečena ve stylu 80. a 90. let, anebo v národních barvách. Protože mnozí přinesli i předměty z doby socialismu, mohli si je všichni prohlédnout na malé výstavě. Potom se již žáci 2. stupně přenesli prostřednictvím autentických záběrů do událostí 17. listopadu. Po krátké diskuzi k zhlédnutému filmu si vyrobili transparenty s hesly Sametové revoluce a následoval krátký happening. Po ověnčení našich stromů svobody, na kterých vlají i trikolory z oslav 100 let republiky, zástupci žákovského senátu položili květiny k pomníku T.G. Masaryka. Potom mohli zúročit své vědomosti v soutěži 30 let od Sametové revoluce.