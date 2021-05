Žáci se proměnili v prodavače a nakupující. Hrou se učí hospodařit s penězi

Snaha připravit děti co nejlépe do života přiměla školy k zařazení finanční gramotnost do svých osnov a děti se tak mohou učit o tom, jak nakládat s penězi už od útlého dětství.

Děti se hrou učily hospodařit s penězi. | Foto: Se souhlasem ZŠ Břeclav, Herbenova