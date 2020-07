I když školní rok 2019/2020 byl takový jaký jsme asi ještě nezažili, přesto prázdniny jsou tady. Odpočinek si zaslouží, i když se mnou určitě nebudete mnozí souhlasit, učitelé i žáci za to jak se vyrovnali se složitými podmínkami druhého pololetí.

Začínají prázdniny, sejděme se po nich ve zdraví | Foto: Ilustrační foto: archív Deníku/Miroslav Němeček

Jak to vypadá i počasí nám přeje, myslím, že zažijeme nejen pěkné prázdniny, ale i dovolenou. Pro ty, co jsou nešťastní z toho že nejedou k moři, bych měl jednoduchý vzkaz s otázkou: víte jak je u nás krásně? Víte,že třeba pět kilometrů od Hustopečí, v Šakvicích je výstava pohádkových loutek? Je krásné se na ni přijet podívat s dětmi nebo vnoučaty a zase se vrátit alespoň na chvíli do dětství.

Měl jsem to štěstí, cestoval jsem po České republice a moc se mi líbí to co jsem viděl. Je tu tolik krásných míst o kterých asi ani nevíme. Když to vezmu podle sebe, je to Valašsko, brumovský hrad, ale i Orlické hory, Jeseníky, Beskydy, nesmím zapomenout na Pálavu. Prostě je si u nás z čeho vybírat při plánování dovolené.